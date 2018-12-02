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У Віндзорському замку з'явився новий портрет королеви Єлизавети ІI

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Єлизавета ІI - фото 1
Єлизавета ІI / unian

У Віндзорському замку повісили портрет королеви Єлизавети II. Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї у Twitter.

Відомо, що картину написали спеціально до 75-річчя британського королівського військово-повітряного полку (RAF). Автором твору мистецтва став Стюарт Браун.

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Варто відзначити, що на картині королева зображена у Білій вітальні Віндзорського замку. На блакитному платті намальована брошка, яку Єлизаветі II подарував полк RAF.

Користувачі мережі вважають, що портрет дуже реалістичний, хоч королева і виглядає на ньому трохи молодшою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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