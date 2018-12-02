У Віндзорському замку з'явився новий портрет королеви Єлизавети ІI

У Віндзорському замку повісили портрет королеви Єлизавети II. Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї у Twitter.

Відомо, що картину написали спеціально до 75-річчя британського королівського військово-повітряного полку (RAF). Автором твору мистецтва став Стюарт Браун.

Це цікаво: Кого з королівської родини британці люблять найбільше: рейтинг

Варто відзначити, що на картині королева зображена у Білій вітальні Віндзорського замку. На блакитному платті намальована брошка, яку Єлизаветі II подарував полк RAF.

Користувачі мережі вважають, що портрет дуже реалістичний, хоч королева і виглядає на ньому трохи молодшою.

The painting shows The Queen in the White Drawing Room at Windsor Castle. Her Majesty is wearing a brooch presented to her by the RAF Regiment, which shows the Astral Crown and crossed Lee Enfield rifles. pic.twitter.com/4yfOVnxVbg — The Royal Family (@RoyalFamily) 30 листопада 2018 р.

Читайте також: Принц Чарльз може стати королем Великобританії через три роки