Фото Меган Маркл, зроблені до знайомства з принцом Гаррі

У мережі з'явилися фото герцогині Сассекської Меган Маркл, яка наразі чекає первістка, зроблені ще до знайомства з принцом Гаррі.

Ці знімки Меган Маркл зроблені у 2015 році під час подорожі на Мальту.

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Меган ще не знала про своє доленосне знайомство і самого принца, а на Мальту вирушила, щоб дізнатися про своє коріння – її прабабуся народилася там в 1862 році. Звичайно, Маркл не втратила можливості підзаробити і знялася для Elle UK, але саме ці знімки так і не опублікували. Меган відвідала кілька населених пунктів – Мдину, Валлетту, Вікторію і Двейра.

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