Принц Гаррі буде жити з тещею під одним дахом

Стало відомо, що у новий будинок, в якому герцог і герцогиня Сассекські поселяться вже зовсім скоро, переїде і мама Меган Маркл, 62-річна Дорія Рагланд.

Дорія недавно перебралася з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб бути ближче до дочки, яка зараз чекає першої дитини. Коли ж малюк з'явиться на світ, Рагланд і зовсім переїде до Меган: щоб допомагати їй і Гаррі доглядати за новонародженим – на цьому наполягають самі майбутні батьки.

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Втім, тісно сім'ї не буде: в заміській резиденції Фрогмор-хаус у Віндзорі цілих 10 спалень, і місця вистачить для всіх. Для порівняння: в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу, де зараз живуть Меган і Гаррі, всього дві спальні.

Мати Меган Маркл переїжджає до подружжя

Мала кількість місця – одна з причин, по якій подружжя вирішило переїхати в новий будинок. Тим більше, що скоро в сім'ї з'явиться дитина.

У наступному році у них з'явиться дитина, так що, звичайно, їм потрібно більше простору. Вони вже давно обговорювали переїзд, – розповідає інсайдер.

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