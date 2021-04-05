Медовий масаж для схуднення: користь та протипоказання

Медовий масаж – стародавній рецепт краси і здоров'я всього організму. Які існують показання / протипоказання до проведення процедури?

Медовий масаж відкриває пори, очищає і живить шкіру, покращує кровообіг і насичує клітини киснем; мед позбавляє шкіру від токсинів і шлаків ефективніше, ніж багато інших масажних сумішей, оскільки він швидко поглинає токсини і виводить їх назовні. В процесі процедури це видно дуже добре. Спочатку мед прозорий і світлий, але потім він перетворюється в брудно-жовту і сіру масу. Про це пише ivoryaesthetics.

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Користь медового масажу живота:

Поліпшення кровообігу, виведення шлаків, токсинів

Стимуляція роботи внутрішніх органів

Зменшення об'єму небажаних жирових відкладень в області живота, боків, корекція контурів фігури

Розслаблення організму, поліпшення настрою, підвищення рівня працездатності

Прискорення обміну речовин

Зміцнення м'язового каркаса, позбавлення від розтяжок

Поліпшення кольору, якості шкіри, в тому числі шкіри обличчя

Зміцнення загального імунітету

Протипоказання для проведення процедури медового масажу живота:

Алергія

Вагітність на будь-яких термінах

Наявність запальних процесів в організмі, підвищена температура тіла

Онкологія

Хвороби крові

Серцева недостатність

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Наявність серйозних подряпин, ран в області живота

Захворювання печінки, нирок, ендокринної системи​

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