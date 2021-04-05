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Медовий масаж для схуднення: користь та протипоказання

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Масаж - фото 1
Масаж / pinterest

Медовий масаж – стародавній рецепт краси і здоров'я всього організму. Які існують показання / протипоказання до проведення процедури?

Медовий масаж відкриває пори, очищає і живить шкіру, покращує кровообіг і насичує клітини киснем; мед позбавляє шкіру від токсинів і шлаків ефективніше, ніж багато інших масажних сумішей, оскільки він швидко поглинає токсини і виводить їх назовні. В процесі процедури це видно дуже добре. Спочатку мед прозорий і світлий, але потім він перетворюється в брудно-жовту і сіру масу. Про це пише ivoryaesthetics.

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Користь медового масажу живота:

  • Поліпшення кровообігу, виведення шлаків, токсинів
  • Стимуляція роботи внутрішніх органів
  • Зменшення об'єму небажаних жирових відкладень в області живота, боків, корекція контурів фігури
  • Розслаблення організму, поліпшення настрою, підвищення рівня працездатності
  • Прискорення обміну речовин
  • Зміцнення м'язового каркаса, позбавлення від розтяжок
  • Поліпшення кольору, якості шкіри, в тому числі шкіри обличчя
  • Зміцнення загального імунітету

Протипоказання для проведення процедури медового масажу живота:

  • Алергія
  • Вагітність на будь-яких термінах
  • Наявність запальних процесів в організмі, підвищена температура тіла
  • Онкологія
  • Хвороби крові
  • Серцева недостатність
  • Захворювання шлунково-кишкового тракту
  • Наявність серйозних подряпин, ран в області живота
  • Захворювання печінки, нирок, ендокринної системи​

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