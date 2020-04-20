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Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
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Заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микитчак повідомила, що вартість лікування від коронавірусу в лікарнях країни варіюється від 11 доларів до 370 доларів за пацієнта на добу.
Сума, за її словами, залежить від ступеня тяжкості стану госпіталізованих. Вона додала, що майже 20-30% тих, хто зараз в лікарнях з коронавірусом, вимагають інтенсивної терапії.
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"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію, а вже в квітні це лікування буде профінансовано коштом пакета програми медичних гарантій національної служби України", – пояснила Микитчак, зазначивши, що в протокол лікування захворювання включені і експериментальні препарати. Представник МОЗ додала, що відповідно до розробленого відомством експериментального протоколу для боротьби з інфекцією застосовуються також медикаменти, які ще не зареєстровані в Україні, а також препарати за принципом off-label.
"Це означає, що в інструкції до цього медичного препарату немає прямої вказівки на лікування коронавірусу", – говорить Микитчак.
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