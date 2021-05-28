Медики розповіли про користь вуглеводної дієти

Якщо вас засмучують зайва вага, гіпертонія і підвищений холестерин, спробуйте змінити раціон: вуглеводних продуктів в ньому має бути більше, а жирів – менше.

До такого висновку прийшла група вчених із США і Південної Кореї. Про це пише aerinle.

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У чому ж плюси такого харчування?

Дослідники вивчали харчування добровольців, у яких були проблеми із зайвою вагою, з серцем і судинами. І всі вони не дружили зі спортом і вели пасивний спосіб життя. Так, вуглеводна дієта допомогла знизити рівень шкідливого холестерину, знизити окислювальний стрес. Що привело до звуження ендотеліальних судин і, отже, зниження підвищеного артеріального тиску.

Крім цього учасникам дослідження вдалося схуднути, причому чоловіки втратили більше зайвих кілограмів, ніж жінки. Медики відзначають, що найбільшого ефекту в плані схуднення і поліпшення показників здоров'я серцево-судинної системи вдалося домогтися тим, хто поєднував таке харчування з фізичною активністю.

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