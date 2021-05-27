Вчені визначили батьківщину кавунів

Проаналізувавши сотні різновидів кавунів, вчені прийшли до висновку, що вперше ягоду кавун почали культивувати на північному сході Африки понад 4000 років тому.

До недавнього часу вчені розглядали чотири види древніх родичів, від яких могли піти кавуни. Прабатьківщиною ж вважали Південну Африку. Однак кілька років тому, коли було проведено секвенування рослин з різних регіонів, з'ясувалося, що південноафриканські баштани кавунам не дуже близькі. Про це пише sciencedaily.

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Тепер же вчені зібрали і проаналізували всі дані, які здатні пролити світло на історію походження кавунів. Дослідники використовували музейні екземпляри, вирощували рослини з насіння, які зберігалися понад 250 років, витягували і секвенували їх ДНК, порівнюючи її з ДНК споріднених диких видів з різних регіонів Африки. В результаті з'явився новий кандидат на роль предка баштанних кавунів: плато Кордофан на північному сході континенту.

Дикі родичі менші за баштанні, у них немає характерних смужок і солодкої яскраво-червоної м'якоті. Солодкий смак плоди придбали вже в процесі штучного відбору і селекції людьми. А от гіркоту, яка характерна для багатьох рослин цього сімейства, вони втратили ще до одомашнення.

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