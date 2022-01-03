Що буде, якщо 30 днів не їсти цукор

Цукор викликає справжнє наркотичне звикання. Чим більше їж, тим більше хочеться.

Для початку потрібно зрозуміти, що повна відмова від цукру неможлива – це речовина, яка міститься у багатьох корисних продуктах (наприклад, фруктах та ягодах), необхідна організму. Але в помірній кількості та у правильній формі, пише lifehacker.

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Якщо витримати критичний відрізок у 20-30 хвилин і все-таки від солодкого відмовитися, другу порцію ви, швидше за все, не захочете. Усього пів години – і ви на вірному шляху.

Може здатися, що цукор піднімає настрій, але насправді все навпаки. Згідно з дослідженнями, опублікованими у 2015 році у виданні The American Journal of Clinical Nutrition, жінки, які вживали продукти з високим глікемічним індексом, були більш схильними до депресії, ніж учасниці спостереження, які вживали менше такої їжі.

Ваші зуби стануть здоровішими, а дихання – свіжішим. Цукор підживлює бактерії, які впливають на запах із рота. А про вплив цукру на утворення карієсу ми знаємо з дитинства, але чомусь нехтуємо цими знаннями. Вчені уклали: порушуючи комунікацію між клітинами мозку, цукор впливає на нашу здатність до тривалого зберігання інформації та навчання. Через місяць солодкого детоксу ви без підказки назвете, як звати сестру дружини вашого боса.

Солодке

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