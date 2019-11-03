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Медики розповіли про користь авокадо для серця
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Нове дослідження медиків говорить про те, що вживання всього одного авокадо на день може допомогти уникнути "поганого холестерину".
Зокрема, дослідження показало, що авокадо допомогло зменшити кількість частинок "поганого холестерину", які були окиснені. Подібно до того, як кисень може пошкодити їжу – наприклад, порізане яблуко стає коричневим – дослідники вважають, що окислення також шкідливе для людського організму.
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Дослідники набрали 45 дорослих учасників з надмірною вагою або ожирінням для дослідження. На початку дослідження всі учасники дотримувалися двотижневої дієти "обкатки". Ця дієта імітувала середньостатистичну американську дієту і дозволяла всім учасникам почати дослідження з аналогічною дієтою.
Після п'яти тижнів учасники з дієтою з авокадо мали значно нижчі рівні окисненого холестерину, ніж до початку дослідження або після завершення дієт з низьким і помірним вмістом жирів. Учасники також мали вищий рівень лютеїну, антиоксиданту, після дієти з авокадо.
Дослідники додали, що, оскільки в раціоні з помірним вмістом жиру без авокадо є ті ж мононенасичені жирні кислоти, які містяться в авокадо, цілком ймовірно, що фрукт містить додаткові біоактивні речовини, які сприяли перевазі дієти з авокадо.
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