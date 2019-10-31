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Дієта, що дозволяє зробити плаский живіт
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Ця дієта допоможе позбутися почуття здуття і тяжкості в шлунку, а також посприяє нормалізації травлення і зробить живіт пласкішим.
Все, що треба зробити – виключити зі свого раціону такі продукти:
Сіль, приправи на основі солі. Вода притягається до натрію, тому коли ви у великих кількостях споживаєте сіль, ви утримуєте в собі більше води, що призводить до млявості, огрядності і додаткових кілограмів. Обмеження себе в споживанні солі і підвищене споживання води допоможе повернути ваш організм в рівноважний стан.
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Зайві вуглеводи. Ваші м'язи як запасне джерело енергії зберігають певний тип вуглеводів. Кожен грам таких вуглеводів зберігається разом з трьома грамами води. Однак, якщо завтра ви не берете участь у марафоні, вам всі ці запаси не потрібні.
Сирі фрукти і овочі. Пів горня вареної моркви забезпечать таку ж кількість поживних речовин, що і горня сирої, але при цьому займе менше місця в шлунково-кишковому тракті. Їжте тільки варені овочі, невеликі порції сухих фруктів і консервовані фрукти у власному соку.
Жувальна гумка. Ви, ймовірно, не знаєте про це, але коли ви жуєте жувальну гумку, ви ковтаєте повітря. Це повітря опиняється в шлунково-кишковому тракті і призводить до здуття і збільшення живота.
Цукрові спирти. Ці замінники цукру, звані ксилітом часто містяться в продуктах з низьким вмістом калорій або вуглеводів, таких як тістечка, цукерки або енергетичні батончики, тому що вони солодкі на смак. Як і у випадку з клітковиною, кишечник здебільшого їх не вбирає.
Гостра їжа. Продукти, приправлені чорним перцем, мускатом, гвоздикою, чилі, цибулею, часником, гірчицею, томатним соусом, кетчупом або оцтом, стимулюють виділення шлункової кислоти, яка може викликати подразнення.
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