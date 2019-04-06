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Медики розповіли, кому потрібно пити березовий сік
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Кінець березня і середина квітня – сезон збору березового соку. Саме зараз він має найбільшу концентрацію корисних властивостей. Багато українців запасаються тарою і відправляються на пошуки найбільш "соковитої" берези. Як же правильно збирати головний весняний напій, і чим він хороший для здоров'я.
Як добути березовий сік
- На висоті 40-50 см від землі ножем знизу вгору зробіть отвір в стовбурі глибиною 2-3 см (для старого дерева глибше).
- Вставте в отвір жолобок під нахилом вниз. Краще дерев'яний: він менш травматичний для дерева.
- Підставте під жолобок посуд. В ідеалі скляну (пластик або метал можуть змінити смак напою) і більшу за об'ємом (на випадок, якщо ви проґавите вчасно змінити тару).
- Закінчивши збір соку, закрийте отвір живицею (смола, що виділяється березою) або пластиліном: дерево не буде втрачати свої життєві соки, і надріз швидше заживе.
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Кому корисний березовий сік
Зовні сік берези безбарвний, виглядає як прозора рідина, але за хімічним складом він перевершує більшість вітамінних напоїв. Він містить вітаміни, вуглеводи, мінерали, фітонциди, органічні кислоти.
Свіжий березовий сік лікує виразки шлунка і 12-палої кишки, печінку, жовчний міхур, головний біль, цингу, бронхіт, кашель, допомагає при ревматизмі, радикуліті, подагрі й артриті, корисний при шкірних захворюваннях, очищає кров, стимулює обмін речовин, має властивості "промивання" для нирок. Щоб пісок "пішов", потрібно випивати близько 2-х літрів соку на день. Для інших цілей дозування – 3 склянки на день, за півгодини до їди.
Як зберігати і консервувати березовий сік
Якщо ви не хочете пити сік відразу, а бажаєте зберегти його якомога довше, закрийте банку і поставте її в холодильник. Так напій буде менше окислюватися, тобто псуватися. Однак довше двох-трьох днів сік краще не зберігати. Але якщо законсервувати сік, то він простоїть ще кілька місяців.
Для консервування сік підігрійте в емальованому посуді до температури 80 С. Розлийте по скляних пляшках або банках. Заповніть майже доверху і закрийте кришками, а пляшки – пробками. А потім витримаєте 15-20 хвилин у воді 85 С для пастеризації.
Кому не можна пити березовий сік
Єдині, кому не можна пити багато березового соку – це ті, у кого є камені в нирках, а саме – оксалати. Через те, що напій має сечогінну дію, він може проштовхнути оксалат у сечові шляхи.
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