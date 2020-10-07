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Медики розповіли, чому важливо регулярно вимірювати свій пульс
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Перевірка власного пульсу – важливий навик для всіх дорослих людей, констатують медики. Якщо ви часто спостерігаєте у себе низький пульс або, навпаки, прискорений, – потрібно звернутися до фахівців, щоб простежити за станом здоров'я серця.
Ритм серцебиття – один з найважливіших показників здоров'я організму, а його зміни дозволяють спрогнозувати і діагностувати багато небезпечних порушень, а також хвороб. Ось чому, підкреслюють фахівці, важливо регулярно перевіряти свій пульс, який показує роботу серцевого м'яза. В умовах пандемії коронавірусу це має особливе значення, оскільки ускладнення серця можуть визначати тяжкість захворювання і ймовірність летального результату.
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"Хоча зміни серцебиття не завжди свідчать про серцеві захворювання, важливо регулярно перевіряти пульс – це один з найкращих способів виявити аритмію й інші ускладнення, пов'язані зі станом серця, на ранній стадії", – наводиться експертна думка на порталі Times Now.
У стані спокою пульс становить від 60 до 100 ударів на хвилину
Яким повинен бути пульс? Лікарів цікавить частота серцевих скорочень в стані спокою, що характеризує здатність серця перекачувати кров, коли людина розслаблена, відпочиває. Нормальний допустимий діапазон такого пульсу становить від 60 до 100 ударів на хвилину.
Що впливає на пульс? У спортсменів або людей, що регулярно займаються фізичними вправами, число серцевих ударів трохи менше вищеназваного стандарту, це вважається нормальним.
Довкілля також може мати значення. Коли температура і вологість підвищуються, частота серцевих скорочень збільшується. Люди у регіонах з вищою середньою температурою у нормальних умовах можуть демонструвати вищу середню частоту пульсу в стані спокою.
Пульс можна виміряти самостійно, приклавши палець на зап'ястя або збоку шиї під щелепою
Як вимірювати пульс? Частоту серцевих скорочень можна виміряти, утримуючи пальцем пульс на зап'ясті або збоку шиї під щелепою. Підрахуйте кількість ударів серця, які ви відчуєте за 15 секунд і помножте на 4. Перевіряйте пульс таким чином регулярно. Якщо часто буде спостерігатися понижене або ж прискорене серцебиття, слід звернутися до кардіолога, перевірити серцевий м'яз.
Як поліпшити показники пульсу? Регулярна фізична активність може допомогти знизити частоту серцевих скорочень у стані спокою і підвищити ефективність перекачування крові серцем. Крім фізичних вправ, важливим фактором, що впливає на серцеві скорочення, є раціон – наприклад, скорочення трансжирів у ньому допомагає знизити ризики патологій серцево-судинного властивості.
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