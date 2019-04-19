Міф: червоне вино корисне для здоров'я

Випиваєте келих червоного сухого на день і впевнені, що воно приносить організму користь? На жаль, вино – це не ліки.

Червоне вино дехто наділяє цілющими властивостями тому, що в ньому міститься ресвератрол – речовина, яка діє як антиоксидант.

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У білому вині він теж є, але в меншій кількості. Так, експеримент на мишах показав, що ресвератрол уповільнює старіння і покращує метаболізм. Але, щоб вжити стільки ж ресвератрола, скільки вводили мишам, людині потрібно випити близько тисячі літрів вина за один раз! Вино так само шкідливе, як пиво або будь-який інший алкоголь. Жоден лікар не порадить алкоголь у терапевтичних цілях. В першу чергу тому, що алкоголь викликає звикання.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в світі через алкоголь помирає три мільйони людей. Надмірне вживання алкоголю може збільшити ризик розвитку цирозу печінки, панкреатиту, деяких видів раку і привести до інших проблем.

Міністерства охорони здоров'я різних країн дають різні рекомендації щодо того, яка доза алкоголю безпечна для здоров'я. У США це 28 грамів етанолу на день або два келихи вина (по 150 мл) для чоловіків. Для жінок норма у два рази менша: 14 грамів етанолу або один келих вина на день. Українське мінохоронздоров'я за стандартну дозу приймає 10 грамів етанолу, але підкреслює, що "не існує ніяких норм і безпечних рівнів споживання алкоголю".

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