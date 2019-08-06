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Медики розповіли, чому чоловікам не можна мати великі животи

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Чоловікам треба їсти менше калорійної їжі - фото 1
Чоловікам треба їсти менше калорійної їжі / nauka

Про небезпеку жирових відкладень для чоловіків розповіли медики.

За їх словами, чоловіки не повинні мати великі животи, бо там накопичується жир, який називають вісцеральним. Такий жир оточує внутрішні органи, і тим самим приносить проблеми з роботою внутрішніх органів.

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На животі накопичується так званий, вісцеральний жир. Він здатний виробляти ретинол-зв'язуючий білок 4 (RBP4). Це вкрай небезпечно, бо він призводить до розвитку діабету. Також жирові відкладення в області живота можуть призвести до коронарної хвороби серця і пухлини.

Медики рекомендують чоловікам якомога частіше вимірювати окружність талії. За їх словами, для чоловіків середнього зросту окружність не повинна перевищувати 94 сантиметри. Щоб позбутися вісцерального жиру, необхідно їсти менше калорійної їжі і стежити за тими продуктами, які присутні у вашому щоденному раціоні. Лікарі разом зі зміною страв рекомендують стежити за сном і не нервуватися, адже це також може привести до ожиріння.

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Джерело: uspharmacist
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