Медики розповіли, чому чоловікам не можна мати великі животи

Про небезпеку жирових відкладень для чоловіків розповіли медики.

За їх словами, чоловіки не повинні мати великі животи, бо там накопичується жир, який називають вісцеральним. Такий жир оточує внутрішні органи, і тим самим приносить проблеми з роботою внутрішніх органів.

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На животі накопичується так званий, вісцеральний жир. Він здатний виробляти ретинол-зв'язуючий білок 4 (RBP4). Це вкрай небезпечно, бо він призводить до розвитку діабету. Також жирові відкладення в області живота можуть призвести до коронарної хвороби серця і пухлини.

Медики рекомендують чоловікам якомога частіше вимірювати окружність талії. За їх словами, для чоловіків середнього зросту окружність не повинна перевищувати 94 сантиметри. Щоб позбутися вісцерального жиру, необхідно їсти менше калорійної їжі і стежити за тими продуктами, які присутні у вашому щоденному раціоні. Лікарі разом зі зміною страв рекомендують стежити за сном і не нервуватися, адже це також може привести до ожиріння.

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