На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики розповіли, чи ефективні короткі тренування
-
- 34
Вчені прийшли до висновку, що високоінтенсивні інтервальні тренування більш ефективні для схуднення, ніж триваліші, але менш інтенсивні. Однак фахівці вказують, що цей тип тренувань підходить не всім.
Інтервальними називаються кардіотренування, що складаються з коротких інтенсивних циклів вправ ("вибухів") і відновлення. До цієї категорії можна віднести вправи на велотренажері, біг, плавання і бокс, про це пише osporte.
Це цікаво: Факти про схуднення, які можуть вас шокувати
Всі учасники нового дослідження займалися фізкультурою не менше чотирьох тижнів, але в різній формі. Частина випробовуваних виконувала тренування, інша частина робила звичайні вправи середнього ступеня складності і інтенсивності тривалістю 30-45 хвилин.
Вчені вважають, що поліпшення метаболізму під час таких тренувань викликано посиленням функції мітохондрій і чутливістю до інсуліну, а деякі серцево-судинні поліпшення пов'язані з посиленням функції лівого шлуночка і більшою еластичністю центральних і периферичних артерій.
Такі висновки стануть корисними для людей, які не можуть приділяти багато часу тренуванням з різних причин. Ця інформація також актуальна під час локдауну для тих, хто не має можливості проводити звичні тренування в спортзалі.
І ще: 4 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
-
17:135 секретів від тих, у кого завжди чисто вдома
-
16:45Джамала похвалилася шикарними результатами схуднення (ФОТО)
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
15:48Чому людям подобається дивитися на себе у дзеркалі
-
15:27Похолодання та грози: синоптик попередила про погіршення погоди
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:50Медики розповіли, чи ефективні короткі тренування
-
14:34Зірка "Милих ошуканок" Шей Мітчелл заінтригувала пікантним відео (18+)
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
13:57Як за кілька хвилин стати Кім Кардашян: блогерка розкрила секрет ідеальних фото
-
13:36Привітання з Великоднем 2021: найкращі вітання з Пасхою українською
-
13:26Серіал "Як я зустрів вашу маму" отримає продовження: перші деталі
-
13:07Привітання з Вербною неділею 2021: красиві вірші, смс, проза
-
12:50У МОЗ оновили карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
11:49Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила
-
11:10Картинки з Вербною неділею 2021: листівки та відкритки для привітання
-
10:57Без фотошопу і косметики: модель Келлі Гейл похизувалась формами у бікіні
-
10:30Як відкрити вино без штопора: незвичайний лайфхак підкорює мережу
-
09:55Яким знакам Зодіаку 22 квітня варто робити добрі вчинки
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня
-
08:55Як зберегти здоров'я та фігуру після 40
-
08:29Сходи з пекла: найгірші витвори дизайнерів, на які боляче дивитись
-
07:49Британець побудував ідеально точну репліку Porsche 911 GT3 RS: вражаючі фото
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня
-
07:19Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах
- 21 квітня
-
19:23Названо найкращий автомобіль 2021 року
-
15:19Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone
-
12:15Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня
-
07:43У стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар
- 20 квітня
-
21:438 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці
-
19:16Астрологи перерахували найбільш велелюбні знаки Зодіаку
-
16:18Перезавантаження стосунків: як і навіщо це робити
-
12:15Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня
-
07:19Українські тюнери змінили Mercedes-Benz E-Class до невпізнавання
- 19 квітня
-
20:16Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було
-
17:50Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
14:45День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку