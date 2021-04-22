Медики розповіли, чи ефективні короткі тренування

Вчені прийшли до висновку, що високоінтенсивні інтервальні тренування більш ефективні для схуднення, ніж триваліші, але менш інтенсивні. Однак фахівці вказують, що цей тип тренувань підходить не всім.

Інтервальними називаються кардіотренування, що складаються з коротких інтенсивних циклів вправ ("вибухів") і відновлення. До цієї категорії можна віднести вправи на велотренажері, біг, плавання і бокс, про це пише osporte.

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Всі учасники нового дослідження займалися фізкультурою не менше чотирьох тижнів, але в різній формі. Частина випробовуваних виконувала тренування, інша частина робила звичайні вправи середнього ступеня складності і інтенсивності тривалістю 30-45 хвилин.

Вчені вважають, що поліпшення метаболізму під час таких тренувань викликано посиленням функції мітохондрій і чутливістю до інсуліну, а деякі серцево-судинні поліпшення пов'язані з посиленням функції лівого шлуночка і більшою еластичністю центральних і периферичних артерій.

Такі висновки стануть корисними для людей, які не можуть приділяти багато часу тренуванням з різних причин. Ця інформація також актуальна під час локдауну для тих, хто не має можливості проводити звичні тренування в спортзалі.

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