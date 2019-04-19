Медики розкритикували популярний метод лікування болю у горлі

Учені з університету в Кардіффі (Великобританія) з'ясували, що лікування болю в горлі за допомогою льодяників і таблеток від кашлю може бути небезпечним. Дізнайтесь, чому вони так вважають!

Виявилося, що такі ліки сприяють виникненню стійких до антибіотиків мікроорганізмів.

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Крім того, льодяники можуть бути ефективні тільки при лікуванні бактеріальних інфекцій, але не вірусних.

Наша праця ставить під сумнів доцільність лікування ангіни за допомогою цих медикаментів, особливо з огляду на вірусний характер хвороби, – заявив учений Адріан Шепард.

Льодяники не лікують біль у горлі

На думку медиків, самовільне лікування хворих на застуду та інші захворювання призводить до того, що бактерії починають мутувати та виробляти стійкість до поширених ліків. До багатьох льодяники від болю в горлі додають антибіотичні складові, проте їх концентрація дуже мала, щоб подолати хворобу.

Вживаючи такі таблетки, пацієнт не тільки не лікується, а й допомагає своїм мікробам стати стійкішими.

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