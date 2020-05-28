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Медики пояснити, чому діти рідше хворіють на COVID-19
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Медики виявили, що діти мають нижчі рівні експресії гена, що кодує спеціальний фермент 2. Це може пояснити і нижчий ризик зараження COVID-19 серед дітей.
Віруси SARS-CoV і SARS-CoV-2 зв'язуються з мембранним білком АПФ2, щоб проникнути в клітину. "Експресія АПФ2 може бути пов'язана з нашою сприйнятливістю до COVID-19. Коронавірус використовує АПФ2 для проникнення в організм людини, де він поширюється", – каже автор дослідження Супінда Буняваніч.
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Дослідники зосередилися на стані епітелію порожнини носа, оскільки носовий прохід є вхідними воротами для проникнення SARS-CoV-2 в організм людини. У дослідженні були проаналізовані дані пацієнтів у віці від 4 до 60 років. Як виявилося, експресія гена АПФ2 в епітелії порожнини носа залежала від віку: у дітей молодшого віку був найнижчий рівень експресії АПФ2.
Вчені вже не в перший раз за останні місяці звертають увагу на мембранний білок АПФ2. Раніше колектив з Гронінгенського університету (Нідерланди) з'ясував, що у чоловіків в крові рівень АПФ2 вищий, ніж у жінок. Це може допомогти пояснити, чому чоловіки більш уразливі до COVID-19 за жінок.
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