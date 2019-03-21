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Медики пояснили, як сніданок впливає на схуднення
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На сніданок не рекомендують їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.
Також корисно їсти горіхи, говорять дієтологи. Вони підкреслили, що не дивлячись на поширену думку, обов'язкове приймання їжі вранці не допомагає схуднути.
І ще: Названо ідеальну калорійність сніданку
"Як сніданок впливає на схуднення? Досліджень мало, але більшість з наявних показують, що ефективніше, імовірніше за все, не снідати", – повідомила вона. У той же час, їсти вранці необхідно спортсменам і дітям, оскільки вони витрачають більше калорій.
Днями науковці провели аналіз даних пацієнтів і виявили цікаву залежність між першим прийомом їжі та зайвою вагою. Дізнайтесь, до якого висновку прийшли фахівці.
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