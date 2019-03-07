Названо ідеальну калорійність сніданку

Грецькі дослідники виявили, що ранковий прийом їжі, який містить 400 калорій, пов'язаний з нижчим рівнем утворення зубного нальоту в артеріях – однієї з основних причин серцевих захворювань.

На жаль, команда експертів не уточнила, які продукти найкраще готувати на сніданок. Однак сир, молоко, пластівці і хліб були основними продуктами харчування, згаданими учасниками їх експерименту, які з'їдали найбільшу кількість калорій на сніданок.

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У рамках свого дослідження вчені з Афінського університету оцінили дані майже 2000 осіб (середній вік – 63 роки) з Коринфа.

Учасників розділили на три групи в залежності від того, скільки калорій на день вони отримують на сніданок: висококалорійні (понад 20%), низькокалорійні (від 5% до 20%) або без сніданків (менше ніж 5%).

У цілому 240 осіб повідомили про висококалорійний сніданок, майже 900 осіб – про низькокалорійний і близько 680 чоловік зовсім не снідали.

Ситний сніданок позитивно впливає на здоров'я

Сніданок для людей з малоенергетичної групи зазвичай включає каву або низькокалорійне молоко, а також хліб з маслом, медом, оливками або фруктами.

Дослідники виявили, що у тих, хто їв високоенергетичний сніданок, артерії, як правило, були "значно здоровішим, ніж у тих, хто їв мало або зовсім не їв".

Сніданок, що становить понад 20 відсотків від загального добового споживання калорій, може мати настільки ж важливе значення, як і сам раціон харчування людини, – підсумував автор дослідження доктор Сотіріос Цаламандріс.

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