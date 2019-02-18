Медики зруйнували популярний міф про сніданок

Нерегулярна відмова від сніданку принесе вам користь / Ladle & Leaf

Науковці провели аналіз даних пацієнтів і виявили цікаву залежність між першим прийомом їжі та зайвою вагою. Дізнайтесь, до якого висновку прийшли фахівці.

Дієтологи неодноразово розповідали про користь регулярного сніданку для втрати маси тіла. Вчені з Австралії ж спростовують цю думку після проведення дослідження.

І ще: Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків

Метааналіз показав, що відмова від сніданку робить людей більш стрункими. В середньому раціон без прийому їжі вранці допомагає схуднути на півкілограма за добу.

Іноді від сніданку варто відмовлятися / Taste

Раніше ж науковці припускали, що сніданок "розганяє" обмінні процеси, сприяє виробленню необхідних гормонів і робить людину стрункішою.

Шляхом метанааналізу вдалося довести, що відмова від прийому їжі вранці не сильно шкодить здоров'ю, якщо мова йде не про постійне голодування, а лише про тимчасові дії.

Попри результати сучасного дослідження, вчені нагадують, що стала відмова від сніданку сприяє розвитку атеросклерозу й інших серйозних захворювань. Обмеження поживних речовин погано позначається на роботі мозку. Тому нерегулярні пропуски сніданку принесуть вам тільки користь, а ось систематичні – додаткові проблеми.

Читайте також: 5 корисних властивостей домашнього сиру, які треба знати