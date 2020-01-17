Лікарі назвали продукти, які знижують рівень чоловічого лібідо

Учені розповіли про 7 продуктів, здатних не тільки знизити, але і зовсім вбити на деякий час статевий потяг. Саме від них чоловікам рекомендують відмовитися або ж просто не зловживати ними перед важливими інтимними зустрічами.

При вживанні цих продуктів в організмі чоловіка знижується рівень тестостерону, що і призводить до зникнення лібідо.

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Продукти в процесі метаболізму постачають людину енергією, тому їжа безпосередньо пов'язана з "сексуальним" настроєм і можливостями. Багато хто знає про продукти, здатні підвищити статевий потяг, але не всі замислюються над їжею, яка має зворотній ефект.

Отже, які продукти чоловікам не варто їсти перед побаченнями?

1. Продукти, які містять сою. У сої є фітоестроген, аналогічний за своєю структурою до жіночого гормону естрогену, а це загрожує зниженням рівня тестостерону.

2. Бобові. Ефект від вживання їх у великих кількостях такий же, як у сої.

3. Цукор. Його слід споживати в міру, тому що більша доза сахарози призведе до стрибка в крові інсуліну і, як наслідок, до зниження тестостерону.

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4. Соління, копченості, а також жирна їжа. Їх негативний вплив на роботу серця і судин важко переоцінити. Денна норма солі на день становить до 5 грамів.

5. Кофеїн. Тестостерон притупляється як при вживанні кави, так і енергетичних напоїв.

6. Продукти з харчовими дріжджами. Випічка, квас, пиво – від них слід відмовитися перед і під час романтичного вечора.

7. Алкоголь. Потрапляючи в організм, він вражає всі його системи. Що стосується цієї теми, споживання спиртного призводить до зменшення інтенсивності постачання статевих органів кров'ю, а ЦНС сигналізує про те, що пора йти спати. Вчені рекомендують під час побачення випити не більше одного келиха білого або сухого червоного вина.

Тепер ви знаєте, які продукти можуть серйозно вас підвести перед важливою романтичною зустріччю ;)

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