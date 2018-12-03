Названі звичайні продукти, які викликають сонливість

Лікарі розповіли, які продукти викликають втому.

Солодощі. Як відомо, солодощі містять велику кількість цукру. У свою чергу, цукор дуже різко підвищує рівень глюкози. Рівень глюкози в організмі падає і у нас з'являється відчуття занепаду сил.

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Індичка. В індичці міститься особливий вид білка, який надає розслабляючу дію на наш організм. А кому хочеться працювати, якщо тіло в розслабленому стані? Нікому.

Смажена їжа. Смажена їжа є складною в плані перетравлення. Організму доводиться витрачати досить багато енергії. Тому намагайтеся не вживати смажену їжу в обідній час.

Названі звичайні продукти, які викликають сонливість

Газована вода і спиртне. Практично кожен газований напій містить цукор. Деякі газовані напої містять кофеїн, що лише погіршує ситуацію: стрибок і падіння рівня глюкози будуть набагато сильнішими. Що стосується алкоголю, то вживати його в обідній час просто шкідливо.

Енергетичні батончики. Такі продукти доречні лише перед тренуванням. В іншому випадку ви навантажите організм великою кількістю калорій, а спалювати він буде їх дуже довго.

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