4 секретні способи довести її до оргазму

Турецькі дослідники оголосили про відкриття всередині жінки ще чотирьох цікавих областей, стимуляція яких призводить до оргазму; вчені назвали їх глибокими вагінальними ерогенними зонами. Якщо правильно все зробити, то ви доведете вашу кохану до неймовірного оргазму!

Утім, вчені відразу ж відзначили, що не у всіх панянок ці зони активні. Це означає, що вам доведеться добряче попітніти, аби "розбудити" їх. Отже, розповідаємо вам про секретні точки, стимуляція яких принесе вашій коханій неабиякий кайф!

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1. Точка А

Зустрічається у 11% жінок

Запустіть ваші пальці. Рухайтеся по передній стінці піхви, поки не досягнете шийки матки. Прямо перед нею ви і намацаєте точку А. Водіть по цій зоні пальцем вліво-вправо, імітуючи рухи двірника на лобовому склі. Відчуваєте пальцем якесь ущільнення з губчастою поверхнею? Отже, ви ще не добралися до пункту призначення, а це – трапилася вам на шляху точка G. Запам'ятайте це місце, а потім просунемося ще на кілька сантиметрів вглиб, до точки A.

Піхва реагує тільки на тиск чи рух, просто досягти потрібного місця і завмерти в ньому буде недостатньо, – переконано і наполегливо стверджує сексолог, доктор наук Дженніфер Берман.

Дійте так: використовуйте лубрикант і не забудьте про тривалу прелюдію, а потім застосуйте прийом "зачепися і тягни": дотягніться до точки А подушечкою пальця, трохи натисніть на "кнопку" і ведіть палець вгору до входу. Якщо пальці закороткі, використовуйте кінчик довгої і загнутої секс-іграшки

Головне – знати всі її ерогенні зони

2. Точка О

Зустрічається у 8% жінок

Так, ви знайшли її точку G? Справу зроблено? Тепер переверніть палець, доторкніться протилежної стінки і руште трохи глибше, поки не відчуєте губчасту область на задній стінці піхви. Привіт, це точка О.

Коли дівчина збуджена (ви дізнаєтеся це за кількістю змазки), спробуйте техніку "зачепися і тягни" на точках О і G одночасно. Складіть кисті зворотними сторонами одна до одної, щоб одна долоня дивилася вгору, а інша вниз. Потім засуньте в піхву обидва вказівні пальці, так ви зможете стимулювати і передню, і задню стінки піхви. Кажуть, це досить швидко закінчиться її оргазмом, так що ви ще встигнете почитати на ніч. Простіший варіант: ритмічно натискайте на точку О, буцімто погладжуючи її.

3. Шийка матки

Чутлива у 7,5% жінок

При глибокому проникненні (якщо природа щедро нагородила вас) ви можете дістати до шийки її матки своїм пенісом.

За відчуттями, ти ніби упрешся у хрящуватий кінчик носа, – сексолог Ліза Мастерсон з Cedars-Sinai Medical Center (Лос-Анджелес).

У більшості жінок шийка матки розташована на глибині 8,9-11,4 см, але це поки дама ще не збуджена. Майте на увазі: коли до статевих органів приливає кров, шийка матки зміщується ще глибше в тіло. Але ви все одно зможете до неї дотягнутися.

Стежте за її місячним циклом: приблизно в період овуляції (зазвичай це 13-16 день з моменту початку останньої менструації) стимуляція шийки матки буває особливо приємною. Водіть навколо цієї області одним або двома пальцями, а коли торкнетеся самої шийки, тихо й обережно натисніть. Якщо у вас недостатньо довгі пальці, можна використовувати вібратор з широкою голівкою.

Не соромтесь говорити про її сексуальні вподобання

4. М'язи тазового дна

12% жінок використовують їх, щоб отримати оргазм

Ну, ті самі, що оточують піхву. Помацати їх ви, звичайно, не зможете. Але ви неодноразово бачили їх у дії: судоми, в яких б'ється жінка, котра отримала задоволення, забезпечуються саме скороченням цих м'язів.

Вам на замітку: проведене у Бразилії у 2014 році дослідження показало, що молоді жінки з сильною мускулатурою тазового дна частіше досягають оргазму. Чому? Якщо ці м'язи перебувають у тонусі, вони можуть скорочуватися під час сексу невтомно, підштовхуючи її до розрядки.

Ваша подруга, швидше за все, вже знає найефективніший спосіб – вправи Кегеля. Урізноманітнюйте їх. Купіть набір вагінальних кульок, це будуть ваші тренажери. Змастіть один лубрикантом, помістіть всередину піхви партнерки і подивіться, чи зможе вона утримати кульку всередині зусиллям м'язів. Потім додай другу. Кульки не тільки збуджують, а й зміцнюють її м'язи, а також стимулюють точку G.

Маємо надію, що ці поради допоможуть вам довести її до незабутнього оргазму. Тож, не баріться та приступайте до практики ;)

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