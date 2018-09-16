Синдром відмінниці: чим шкідливо бути ідеальною жінкою

Виявилось, що жінки, які були надто слухняними у дитинстві, мають слабше здоров'я.

Науковці виявили, що дівчата, які у школі намагались сповна виправдати очікування батьків та вчились відмінно, у дорослому віці можуть страждати від мігреней. Річ у тому, що такі діти часто гніваються на родичів, якщо їм відмовляють, приміром, у прогулянках з однолітками чи вечірках.

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У зрілому віці вони можуть бути успішними та щасливими до перших невдач, адже тоді у них зникає і ентузіазм, і бажання працювати. Це відзначається у на самопочуття, адже постійний рух вперед та гнів здатні завдати удар по здоров'ю.



Тому медики радять припинити почуватись жертвою або ж всесильною людиною, яка береться за все. Простіші погляди на життя здатні покращити імунітет та поберегти нерви.

Чому страждають відмінниці

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