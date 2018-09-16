Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Синдром відмінниці: чим шкідливо бути ідеальною жінкою

  • 16
Чому страждають відмінниці - фото 1
Чому страждають відмінниці

Виявилось, що жінки, які були надто слухняними у дитинстві, мають слабше здоров'я.

Науковці виявили, що дівчата, які у школі намагались сповна виправдати очікування батьків та вчились відмінно, у дорослому віці можуть страждати від мігреней. Річ у тому, що такі діти часто гніваються на родичів, якщо їм відмовляють, приміром, у прогулянках з однолітками чи вечірках.

І ще: Регулярні прогулянки захищають від серйозних захворювань

У зрілому віці вони можуть бути успішними та щасливими до перших невдач, адже тоді у них зникає і ентузіазм, і бажання працювати. Це відзначається у на самопочуття, адже постійний рух вперед та гнів здатні завдати удар по здоров'ю.

Тому медики радять припинити почуватись жертвою або ж всесильною людиною, яка береться за все. Простіші погляди на життя здатні покращити імунітет та поберегти нерви.

Чому страждають відмінниці - фото 276230
Чому страждають відмінниці

Читайте також: Регулярні прогулянки захищають від серйозних захворювань

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 217
Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
  • 14:00, 14 вересня
  • 197
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 912
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія