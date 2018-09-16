Названа несподівана користь дегустації вина

Дегустація вина дозволяє мозку починати краще працювати.

Ви не повірите, але вчені вважають, що дегустації вин можуть позитивно вплинути на ваш мозок. Причому, краще, ніж прослуховування концерту Бетховена.

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В чому секрет? Ви концентруєтеся на визначенні смаку вина, що дозволяє мозку починати краще працювати під час дегустації. Принаймні так вважає кандидат наук, професор неврології з Єльської медичної школи Гордон Шеперд.

Шеперд також зазначив, що предмети, які ми бачимо, не мають кольору. Він з'являється в результаті того, що світло відбивається від предмета, і різні хвилі довжини світла стимулюють певні ділянки мозку, які і допомагають ідентифікувати колір. Якщо ж повертатися до дегустації, то під час неї працює нюх, зір, дотик, моторна система.

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