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Названа несподівана користь дегустації вина

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Під час дегустації працює нюх, зір, дотик, моторна система - фото 1
Під час дегустації працює нюх, зір, дотик, моторна система / nbcnews

Дегустація вина дозволяє мозку починати краще працювати.

Ви не повірите, але вчені вважають, що дегустації вин можуть позитивно вплинути на ваш мозок. Причому, краще, ніж прослуховування концерту Бетховена.

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В чому секрет? Ви концентруєтеся на визначенні смаку вина, що дозволяє мозку починати краще працювати під час дегустації. Принаймні так вважає кандидат наук, професор неврології з Єльської медичної школи Гордон Шеперд.

Шеперд також зазначив, що предмети, які ми бачимо, не мають кольору. Він з'являється в результаті того, що світло відбивається від предмета, і різні хвилі довжини світла стимулюють певні ділянки мозку, які і допомагають ідентифікувати колір. Якщо ж повертатися до дегустації, то під час неї працює нюх, зір, дотик, моторна система.

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Джерело: nbcnews
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