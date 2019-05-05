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Дефіцит йоду в організмі: зверніть уваги на ці ознаки

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Зверніть увагу на ці симптоми - фото 1
Зверніть увагу на ці симптоми

Дефіцит йоду сприяє появі серйозних проблем зі здоров'ям – від його кількості залежить стан щитоподібної залози та гормональний баланс в організмі. Які ж ознаки вказують на дефіцит йоду.

Добова потреба організму в йоді, за нормами ВООЗ, становить 100-200 мкг, у залежності від віку та стану здоров'я. Найбільше йоду – 200 мкг – необхідно вагітним жінкам, а також при лактації.

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Йод – основний компонент гормонів щитоподібної залози, які відіграють ключову роль в розвитку людини, метаболізму і розвитку мозку.

Як же зрозуміти, що організму недостатньо йоду? Лікарі назвали кілька ознак, які допомагають це визначити.

Проблеми зі шкірою і волоссям. При дефіциті йоду часто спостерігаються сухість та свербіж шкіри, крім того, – сильне випадання волосся.

Може виникати раптове випадіння волосся - фото 325680

Раптовий набір ваги. Через брак йоду в організмі сповільнюються процеси метаболізму, що гальмує і спалювання тілом калорій, сприяючи появі зайвої ваги. Збільшення у вазі в цьому випадку може статися, навіть якщо людина сидить на дієті.

Схильність постійно мерзнути. Ще одна ознака можливого дефіциту йоду. Оскільки він веде до зниження швидкості обміну речовин, тілом виробляється менше енергії, а, отже, і менше тепла.

Хронічна втома. Почуття сильної втоми після того обсягу справ, з яким людина зазвичай справляється, може бути ознакою дефіциту йоду в організмі. Крім втоми після фізичних навантажень може відчуватися загальна слабкість.

Хронічна втома також може свідчити про дефіцит йоду - фото 325681

Часті закрепи. За словами лікарів, порушення в роботі щитоподібної залози впливають на зниження активності шлунка і товстої кишки.

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Джерело: Medikforum
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