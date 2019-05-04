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Не такі вже й шкідливі: науковці розповіли, чому корисно їсти шашлики

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Шашлики можуть принести користь організму - фото 1
Шашлики можуть принести користь організму

Учені постійно сперечаються стосовно користі та шкоди, яку несуть з собою шашлики. Втім, є низка досліджень, які свідчать про те, що вони приносять користь організму. Дізнайтесь, чому таки не варто відмовлятися від шашликів?

Учені оцінили цю страву як джерело натуральних антиоксидантів для організму. Згідно з даними, отриманими при дослідженні фахівців з Університету Західного Онтаріо (Канада), вміст антиоксидантних речовин у м'ясі підвищується під час маринування, і навіть обсмажування на грилі не здатне знищити ці компоненти повністю.

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Зокрема, канадськими біологами був виконаний молекулярний аналіз маринадів для шашлику. Він показав, що маринади, що містять у своєму складі спеції і трави, часник, мед, червоний перець, лимонний сік і рослинні олії, насичують м'ясо антиоксидантними сполуками, які ефективно борються з розвитком клітинних мутацій і вікових захворювань, таких як рак, серцево-судинні патології, артрит, катаракта.

У процесі приготування шашлику антиоксидантні властивості маринадів скорочуються у середньому вдвічі. Проте, виявилося, що замариноване м'ясо, приготоване на грилі, все ще містить в собі велику кількість цінних для здоров'я сполук, – констатували дослідники.

Головне – правильно замаринувати м'ясо - фото 325690

Водночас вони відзначають: антиоксиданти з шашликового маринаду можуть не принести бажаної користі організму, якщо саме м'ясо поганої якості, дуже жирне або з'їдене в надмірній кількості.

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Джерело: medikforum
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