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Медики назвали сухофрукт, який принесе вам максимум користі
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Учені з Державного університету Сан-Дієго вивчали, чи можуть перекушування чорносливом знижувати, або навіть запобігати, фактори ризику хронічних захворювань, які трапляються у любителів рафінованих вуглеводних закусок.
Дослідження показали, що включення у раціон людини їжі, багатої фруктозою, зокрема фруктами, може знизити ризик хронічних захворювань.
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Команда вчених встановила, що сушені сливи можуть збільшити споживання поживних речовин і загальну антиоксидантну здатність клітин, а також поліпшити ліпідний профіль. Крім того, чорнослив може потенційно зменшити ожиріння і хронічне запалення в організмі.
Протягом випробування, яке тривало вісім тижнів, команда годувала дорослих з надмірною вагою порціями кексів з низьким вмістом жиру, іншу групу – чорносливом. Калорійність таких перекусів в обох групах не перевищувала 100 ккал.
Учені виміряли масу тіла і його склад, об'єм талії, кров'яний тиск, глюкозу в плазмі, інсулін, с-пептид, загальну антиоксидантну здатність, ліпіди, адіпокіни і запалення на початку дослідження. Вони продовжували свої вимірювання протягом усього дослідження. Для вивчення відмінностей між групами дослідники використовували повторні вимірювання, а також, при необхідності, незалежні і парні вибіркові t-тести.
Результати показали загальне підвищення рівня харчових волокон і калію у тих, хто вживав сушені сливи. Крім того, учасники, які їли чорнослив, мали нижчу постпрандіальну глікемію.
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