Медики назвали смаколик для здорових легень

Науковці розповіли, які ягоди варто їсти, щоб мати здорові легені.

Американські учені виявили, що чорниця неймовірно корисна для легень. Це підтвердив експеримент за участю маже 500 людей віком у середньому в 44 роки.

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Для кожного з них було проведено обстеження дихальної системи. Опісля піддослідні щодня писали про свій раціон. Через 10 років обстеження повторили і дослідили стиль харчування добровольців.

Виявилось, що найкращий стан легень був у тих, хто вживав багато чорниці та винограду. Річ у тому, що ці ягоди багаті на антоціани, які здатні зміцнювати здоров'я та продовжувати життя. Варто відзначити, що загалом вживання фруктів позитивно позначалось на піддослідних, а от куріння послаблювало дію корисних речовин.

Ці смаколики позитивно впливають на легені

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