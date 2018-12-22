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McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує

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До кінця 2019 року планують запуск по всій Україні - фото 1
До кінця 2019 року планують запуск по всій Україні

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's повідомила про запуск в Україні сервісу швидкої доставки McDelivery, який покликаний дати можливість насолоджуватися улюбленими стравами, не виходячи з дому.

Поки що послуга доступна тільки у Києві, а точніше – деяких районах столиці.

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Партнером McDonald's за проектом McDelivery виступає міжнародний сервіс Glovo, який почав свою роботу в Києві двома місяцями раніше. Саме останній виконує доставку замовлень з McDonald's.

Доставка буде коштувати 20 гривень - фото 296966
Доставка буде коштувати 20 гривень

Оформити замовлення можна онлайн на сайті McDonald's, або в додатку Glovo, доступному як для Android, так і для iOS. Замовляти можна все, що, як то кажуть, душа забажає. Єдиний виняток – морозиво "Ріжок". Його зі зрозумілих причин на дім не доставляють.

Будь-яке замовлення буде виконано Гловером (співробітником Glovo) з 10:00 до 23:00, 7 днів на тиждень. Сьогодні доставка McDelivery доступна в Шевченківському, Печерському та Солом'янському районах Києва. Протягом першого кварталу 2019 року Glovo планує охопити всі київські райони, а до кінця 2019 року – McDelivery запрацює по всій Україні.

Зазначимо, що вартість доставки буде фіксованою та становитиме 20 гривень. Мінімального порогу замовлення немає.

Наразі доставка працює в кількох районах Києва - фото 296965
Наразі доставка працює в кількох районах Києва

Обсяг замовлень доставки харчів через інтернет у світі стрімко зростає. За прогнозом аналітичної компанії McKinsey, обсяг світового ринку доставки їжі ринку протягом наступних 7 років виросте на 280%, з $ 79 млрд у 2018 до $ 303 млрд у 2025 році.

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Джерело: ITC
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