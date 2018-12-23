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Названі фрукти, необхідні для здоров'я печінки

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Взимку абрикоси можна замінити смачним абрикосовим варенням - фото 1
Взимку абрикоси можна замінити смачним абрикосовим варенням / funpanda

Для підтримки печінки в хорошому стані дуже корисно вживати фрукти помаранчевого і червоного кольорів.

Плоди помаранчевого і червоного кольору відрізняються підвищеним вмістом каротину і пектину, що допомагають активніше зв'язувати і виводити з організму непотрібні або шкідливі речовини.

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За словами фахівців, хорошою підтримкою для печінки є пектин. З'єднуючись з рідиною в організмі, пектин стає гелеподібним. У цій масі "застряють" пестициди, радіонукліди, іони важких металів та інші шкідливі речовини, які загрожують цілісності клітин.

"Серед фруктів особливо корисні абрикоси. Завдяки своєму складу, в якому поєднуються пектинові компоненти, вітаміни і мінерали, абрикоси незамінні для виведення з організму токсичних продуктів обміну і холестерину, а також корисні при інтоксикації", – зазначили лікарі. Взимку ж свіжі абрикоси можна замінити смачним абрикосовим варенням або повидлом.

Також фахівці пояснили, що неповна склянка смузі з абрикосів може забезпечити організм людини добовою нормою вітамінів.

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Джерело: vkusnoblog
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