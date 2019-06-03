Медики назвали ще одну вагому причину їсти волоські горіхи

Учені проводили експеримент за участю 45 осіб віком від 30 до 65 років. У результаті дослідження їм вдалося виявити ще одну корисну властивість волоських горіхів!

Згідно з даними, отриманими фахівцями з Університету штату Пенсильванія (США), регулярне вживання волоських горіхів сприяє нормалізації артеріального тиску у людей, які страждають на гіпертонію. Такий ефект вчені пов'язують з рясним змістом у волоських горіхах жирних кислот омега-3 – альфа-ліноленової кислоти (АЛК).

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Учені провели експеримент за участю 45 осіб віком 30-65 років, які мали зайву вагу або симптоми ожиріння. Два тижні до початку випробувань усі вони харчувалися за єдиним планом, який відповідав звичному раціону середньостатистичного американця, який щонайменше на 12% складається з насичених жирів. Потім учасників поділили на три групи, кожна з яких протягом 6 тижнів дотримувалася призначеної їй дієти з низьким вмістом ненасичених жирів, після чого переходила на іншу дієту.

Дієти були такими: раціон з високим вмістом волоських горіхів; раціон з відсутністю волоських горіхів, але з добавками кислот АЛК у кількості, аналогічній тій, що містилася в горіхах першого варіанту; раціон з відсутністю волоських горіхів і кислот АЛК, але з добавками олеїнової ненасиченої кислоти.

У результаті виявилося, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань ефективно знижує саме раціон з горіхами, а не споживання добавок з корисними жирними кислотами.

Учені констатували, що "у тих учасників, які вживали багато волоських горіхів, артеріальний тиск був у середньому нижчий, ніж у тих, хто просто вживав АЛК або олеїнову кислоту".

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