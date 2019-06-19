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Медики назвали простий і дієвий спосіб знизити тиск
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До висновку про те, що якісний сон ефективно знижує тиск, прийшли вчені з університету Аризони. Так, тепер у вас буде ще одна вагома причина достатньо уваги приділити саме сну.
Американські вчені провели дослідження, яке передбачало експеримент за участю 300 осіб, середній вік яких склав 45 років.
І ще: Від цих продуктів слід відмовитися перед сном
Випробовувані постійно носили на собі пристрої, які кожні 45 хвилин виробляли замір артеріального тиску. На ніч учасники експерименту надягали спеціальні датчики, які зчитували параметри роботи організму в різні фази сну.
Учені виявили, що у людей, які спали погано або мало, вранці наступного дня спостерігався підвищений систолічний тиск. При цьому учасники, які лягали спати з високим тиском, але спали добре і не менше 7 годин, на ранок піднімалися з ліжок у нормальному стані.
Для поліпшення самопочуття та зниження тиску необхідно спати від 7 до 9 годин. Краще лягати не пізніше 23:00, – констатували автори проекту.
Також фахівці підкреслили важливість сну в максимальній темряві, вимкнувши всі гаджети і зашторивши вікна. За словами вчених, надлишкове світло в темний час доби порушує вироблення мелатоніну, зрушуючи його на більш пізній час, – у результаті сон не наступає в призначені години.
Перед відходом до сну не потрібно перебувати в яскраво освітленому приміщенні. Світло в приміщенні перед сном повинне бути м'яким і розсіяним, радять експерти. А от сон при світлі веде до збільшення ризику розвитку серцево-судинних хвороб, застерегли вони.
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