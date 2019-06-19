Медики назвали простий і дієвий спосіб знизити тиск

До висновку про те, що якісний сон ефективно знижує тиск, прийшли вчені з університету Аризони. Так, тепер у вас буде ще одна вагома причина достатньо уваги приділити саме сну.

Американські вчені провели дослідження, яке передбачало експеримент за участю 300 осіб, середній вік яких склав 45 років.

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Випробовувані постійно носили на собі пристрої, які кожні 45 хвилин виробляли замір артеріального тиску. На ніч учасники експерименту надягали спеціальні датчики, які зчитували параметри роботи організму в різні фази сну.

Учені виявили, що у людей, які спали погано або мало, вранці наступного дня спостерігався підвищений систолічний тиск. При цьому учасники, які лягали спати з високим тиском, але спали добре і не менше 7 годин, на ранок піднімалися з ліжок у нормальному стані.

Для поліпшення самопочуття та зниження тиску необхідно спати від 7 до 9 годин. Краще лягати не пізніше 23:00, – констатували автори проекту.

Також фахівці підкреслили важливість сну в максимальній темряві, вимкнувши всі гаджети і зашторивши вікна. За словами вчених, надлишкове світло в темний час доби порушує вироблення мелатоніну, зрушуючи його на більш пізній час, – у результаті сон не наступає в призначені години.

Перед відходом до сну не потрібно перебувати в яскраво освітленому приміщенні. Світло в приміщенні перед сном повинне бути м'яким і розсіяним, радять експерти. А от сон при світлі веде до збільшення ризику розвитку серцево-судинних хвороб, застерегли вони.

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