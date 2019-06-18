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Від цих продуктів слід відмовитися перед сном
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Їсти на ніч – це не завжди шкідливо. Люди, які ладні не їсти вечорами, страждають від підвищеного апетиту на наступний день. Але від деяких продуктів перед сном лікарі все ж наполегливо рекомендують відмовитися.
Смажені. Для перетравлення смажених продуктів, багатих жиром, організм витрачає більше енергії, ніж для засвоєння вуглеводів і білків. З'їдена на ніч смажена їжа може стати причиною того, що вранці пробудження виявиться занадто важким, крім того виникне відчуття розбитості замість відпочинку. Все це – наслідок того, що організм віддав багато сил на нічне перетравлення смаженого.
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Гострі. Вживання гострих продуктів перед сном може не тільки "нагородити" нічною печією. Спеції відомі своєю властивістю вивільняти речовини гістаміни, які, крім прояви алергічних реакцій, сприяють також активності, порушуючи нормальний процес засинання.
Шоколад. Цей продукт містить какао, а воно, у свою чергу, містить кофеїн. Шоколад зіграє роль непотрібного стимулятора для організму і зрушить початок сну на кілька годин.
Зелений чай. Його вживання перед сном може спровокувати тяжке безсоння – причина все в тому ж кофеїні, якого в зеленому чаї багато. Крім того, зелений чай має сечогінні властивості, що також не сприяє повноцінному сну.
Курка і індичка. Іноді до списку продуктів, які рекомендують вживати вечорами, включають і курятину, і індичку. Дійсно їх м'ясо вважається дієтичним, добре втамовує голод – здавалося б, для вечері ідеально. Але слід пам'ятати: м'ясо птиці є багатим джерелом білка, який сприяє виробленню дофаміну, що заряджає організм енергією. Його краще не вживати пізніше обіду.
Рекомендуємо віддавати перевагу на вечерю овочам на пару, а також рибі. Таке поєднання не лише добре наситить організм, а й сприятиме тому, що ваш сон буде здоровим і міцним.
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