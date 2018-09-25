Медики назвали продукти, які бажано вживати щодня

Останнім часом експерти в області здорового харчування перестали лякати нас розповідями про небезпеку продуктів з високим вмістом жиру.

І ось 6 подібних продуктів, які потрібно включати до свого раціону якомога частіше.

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Яєчні жовтки. Немає причин відмовлятися від вживання яєць, які містять жовтки та білки. Вони дійсно містять багато жиру, але одночасно є багатим джерелом вітамінів А і В, холіну, а також селену. Яйця від курей з вільним вигулом містять підвищений рівень каротиноїдів і вітаміну D. Це означає, що потрібно віддавати перевагу домашнім яйцям, а не магазинним.

Яйця / Martha Stewart

Авокадо. Насичене жирними кислотами Омега-3, авокадо чудово підходить для збереження здорової шкіри та травної системи. Воно забезпечує необхідну кількість електролітів на кшталт калію, що робить цей плід чудовою їжею після фізичних навантажень. Також цей фрукт є винятковим джерелом вітаміну B.

Авокадо / Today Show

Волоські горіхи. Попри високу калорійність, волоські горіхи багаті на нутрієнти. Зокрема, в них містяться білки, волокна й антиоксиданти, що прискорюють метаболізм та зберігають здоров'я серця. Вживайте хоча б одну жменю волоських горіхів щодня.

Волоські горіхи / FitExpert

Насіння соняшника. Воно є не лише багатим джерелом жирних кислот Омега-3, але і містить компоненти під назвою лігнано, які знижують рівень поганого холестерину в організмі.

Насіння соняшника / Elise Journal

Продукти з жирного молока. Так, у них також міститься багато жиру, але вони також багаті на калій і вітамін D – двома найкориснішими нутрієнтами для здоров'я серця і чутливості до інсуліну. Склянка жирного молока на день принесе лише користь вам і вашому організму.

Пийте склянку молока на день / One Green Planet

Кокосове молоко. Воно має антимікробний вплив і захищає травний тракт від надмірного зростання шкідливих бактерій.

Кокосове молоко / Supermarket News

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