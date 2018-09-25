Дієтолог розповіла, чому важливо їсти продукти зеленого кольору

Катерина Толстікова стверджує, що зелені продукти мають потужний вплив на організм.

Українська дієтолог Катерина Толстікова доступно пояснила, чому так необхідно вживати продукти зеленого кольору. Виявляється, практично всі зелені продукти мають сильний вплив на організм. Про це дієтолог повідомляє на своїй Instagram-сторінці.

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Продукти зеленої дієти багаті корисними речовинами і добре засвоюються, багато хто з них містять тартронову кислоту, яка уповільнює процес ліпогенеза – тобто перетворення вуглеводів в жири.

Продукти зеленого кольору позитивно впливають на організм

Крім цього, за словами дієтолога, зелені продукти нормалізують гормональний баланс, підтримують здоров'я шкіри і печінки, а також покращують когнітивні функції і роботу головного мозку.

У свій раціон дієтолог рекомендує включити всіляку зелень, авокадо, огірки, зелений горошок, болгарський перець, артишок, лайм, оливки і зелений чай.

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