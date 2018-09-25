Найпоширеніші помилки тих, хто слідкує за своїм здоров'ям

Уважається, що лише правильне харчування допомагає домогтися стрункої фігури, – але люди, які суворо стежать за своїм раціоном, щоб уникнути зайвих кілограмів, роблять насправді чимало помилок.

Так, зокрема, вчені рекомендують не рахувати калорії. За їх словами, в складі сучасних продуктів неможливо встановити справжню кількість калорій, адже виробники не завжди чесно вказують вміст жиру. Що необхідно робити – стежити за помірністю в їжі: порція не повинна перевищувати розміром кулак.

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Інша помилка – відсутність щільного сніданку (за словами фахівців, на сніданок можна сміливо тішити себе навіть солодощами). Насичений сніданок є відмінними стимулятором для активації метаболічних процесів. Також немає потреби відмовлятися від вживання вуглеводів і жирів – ці речовини необхідні для здійснення різноманітних фізіологічних процесів в організмі, а їх дефіцит загрожує виникненням дисфункцій. Наприклад, зазначають експерти, можна без побоювання їсти макарони, за умови, що вони виготовлені з твердих сортів пшениці.

Не відмовляйтеся від сніданку / The Independent

Інша дурне табу крім неприйняття макаронів – відмова від олії та солі. Якщо говорити про вершкове масло, то одна чайна ложка на день не просто не принесе шкоди, але дасть організму багато користі, в тому числі забезпечивши енергією для більш активного спалювання калорій. Відмова від солі, в свою чергу, може призвести до серйозних збоїв у системі водно-сольового балансу, так що щодня необхідно з'їдати хоча б 5 грамів.

Багато хто вважає: при правильному харчуванні не потрібно вживати цукор. Але не варто забувати про те, що глюкоза є життєво необхідною для організму речовиною, дефіцит якої негативно позначається на стані фізичного та розумового потенціалу. Так що цукрозамінники не корисніші за цукор, а солодощі на фруктозі швидше призведуть до накопичення жиру на боках і стегнах.

Від цукру не варто повністю відмовлятися / The Conversation

Крім цього харчуватися потрібно різноманітно, а не є цілими днями безперервно їсти тільки гречку і курячу грудку. Монохарчування істотно сповільнює метаболізм, а також провокує зриви, пов'язані з переїданням.

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