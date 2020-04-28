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Дієтолог розповіла, чи може організм запастися вітамінами

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Вітаміни - фото 1
Вітаміни / hronika

Коли настає сезон ягід, фруктів і овочів багато хто, намагаючись запастися вітамінами на цілий рік, роблять одну і ту ж серйозну помилку.

Про це заявила лікар-дієтолог Ольга Набока. За словами дієтолога, в нашому організмі немає "комор" для вітамінів. Ми отримуємо вітаміни з їжею за принципом зараз на зараз і ніяк інакше.

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"Ми не можемо напхати організм вітамінами наперед. Одні вітаміни виводяться з нашого організму вже через добу, інші накопичуються, але не більше, ніж на кілька днів. Активно налягати, наприклад, на ягоди, щоб запастися вітамінами на всю зиму, абсолютно безглуздо", – заявила дієтолог.

За словами лікаря, все, що можна зробити, споживаючи ягоди і фрукти – це залатати вже існуючі дірки в імунній системі. Однак неможливо прорахувати ці дірки наперед і зробити запас вітамінів на майбутнє.

"Фруктоза, що міститься в ягодах і фруктах в надмірній кількості - це не так уже й безпечно. У надмірній кількості вона може відкладатися у вигляді глікогену в печінці. При порушенні обмінних процесів, при захворюваннях жовчовивідних шляхів надлишок фруктів може закінчитися ожирінням печінки", – зазначила Набока.

Вітаміни - фото 400610
Вітаміни

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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