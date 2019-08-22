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Медики назвали несподівані причини мішків під очима

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Чому утворюються мішки під очима - фото 1
Чому утворюються мішки під очима / thequestion

Як саме з'являються надлишки тканини під очима, і як кругова підтяжка обличчя дозволяє боротися з мігренню.

Мішки під очима – неприємний косметичний недолік, який також здатний впливати і на самопочуття. Нерідко людину можуть турбувати головні болі, причиною яких є мішки під очима.

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Чому утворюються мішки під очима? За всю історію боротьби з цим естетичним недоліком існувало кілька теорій його появи. Згідно з останніми дослідженнями існує суворий взаємозв'язок між віком і ймовірністю утворення мішків під очима. В результаті виявлено, що чим старша людина, тим більша кількість жирової тканини накопичується під нижньою повікою у вигляді мішків.

Вченими також був виявлений ​​взаємозв'язок підтяжки лоба і усунення мігрені. За статистикою кожна восьма людина в світі страждає від сильних головних болів. Вчені довели, що з'являються мігрені в результаті защемлення нервів надмірно напруженими м'язами. При виконанні пластики обличчя проводиться переміщення м'язів з правильним розподілом навантаження на них. В результаті у 90% пацієнтів після пластики повністю зникає головний біль.

Медики назвали несподівані причини мішків під очима - фото 349598

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Джерело: scienceabc
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