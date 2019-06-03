Медики назвали найсолодші ліки проти кашлю

Всі ми з дитинства чуємо, що чай з лимоном і мед – найкращі ліки від кашлю. Але тепер у вчених з'явилися дані про те, що є дещо краще за мед.

Керівник серцево-судинних і респіраторних досліджень в Університеті Халл, професор Алін Моріса стверджує, що її підлеглі провели купу досить масштабних досліджень і довели, що, найкращий природний засіб від кашлю – какао.

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Так-так, како заспокоює. Мова йде про реальне дослідження, проведене в реальному світі. Більш того, це було наймасштабніше дослідження в пошуках природних ліків від кашлю в Європі за весь час науки. І були отримані переконливі докази, що порошок какао працює краще, ніж стандартні мікстури від кашлю. Тому зараз очікується сплеск появи нових ліків, де головною речовиною буде какао.

Якщо у вас кашель, починайте регулярно їсти темний шоколад, і проблема зникне через 2 дні. Ну, принаймні, саме через два дні шоколад допомагає більшості пацієнтів. І що ж такого особливого в какао? Ключова тут речовина – теобромін, алкалоїд, що міститься в какао бобах. Він пригнічує бажання кашляти ефективніше, ніж кодеїн – основна активна речовина в абсолютній більшості сиропів від кашлю.

Какао і шоколад: запорука здорового горла

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