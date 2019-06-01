5 факторів, які сприяють довголіттю

Лікарі стверджують, що почати практикувати звички, які сприяють довголіттю, можна практично в будь-якому віці. Причому, вони тою чи іншою мірою, але обов'язково принесуть користь. Розповідаємо вам, що ж потрібно робити, аби продовжити тривалість свого життя.

Контроль над споживанням червоного м'яса. Білок і вітаміни групи В, джерелом яких є м'ясо, – це дуже важливі для здоров'я нутрієнти, тому повністю відмовлятися від м'яса фахівці не радять, довголіттю це не особливо посприяє. Але все ж їсти його, на їхню думку, слід дуже помірно. Потрібно прагнути до скорочення жирного червоного м'яса і надавати перевагу більш пісним варіантам, а також вживати для отримання тваринного білка курятину, індичку.

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Регулярне споживання фруктів і овочів. Наявні дані свідчать про те, що близько 8 мільйонів передчасних смертей у всьому світі щороку відбуваються через брак поживних речовин, вітамінів і мінералів, що отримуються з овочів і фруктів. Тим, хто хоче стати довгожителем вчені рекомендують з'їдати на день не менше 800 грамів овочів і 500 грамів фруктів.

Включення в раціон квасолі і горіхів. Ці продукти багаті клітковиною і корисними жирними кислотами (горіхи), які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину. У районах з найвищою тривалістю життя люди з'їдають в середньому одну порцію бобових на день. У свою чергу включення в щоденний раціон жмені горіхів може продовжувати життя завдяки своєму позитивному впливу на серцево-судинну систему, що забезпечується комплексом ненасичених жирних кислот, важливих для серця і судин, а також поліфенолів, які сприяють омолодженню клітин.

Мінімум насиченого жиру. Дослідження свідчать про те, що кожні 2% насичених жирів на день збільшують ризик передчасної смерті від інсульту або інфаркту на 16%. На думку медиків, ставку в харчуванні потенційним довгожителям потрібно робити на мононенасичені жири.

Здатність керувати стресом. Хронічний стрес сприяє підвищенню вироблення гормону кортизолу, з чим пов'язані ризики надмірного зростання жирової тканини, діабету другого типу, а також хвороб серця та судин. Медитація, дихальна гімнастика, фізичні вправи, а також хобі, пов'язані з рукоділлям, допоможуть побороти стрес.

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