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Як сайти знайомств впливають на чоловіків: цікаве дослідження

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Чоловіки можуть морити себе голодом задля знайомств - фото 1
Чоловіки можуть морити себе голодом задля знайомств

Гарвардські науковці з'ясували, що ті чоловіки, які активно користуються сайтами знайомств, частіше дотримуються дієт.

Дослідження показало, що така тенденція не вельми здорова: чоловіки знижують свою вагу, віддаючи перевагу голодуванню або вживанню пігулок.

І ще: Цих помилок не варто допускати при заповненні анкети на сайті знайомств

До таких висновків науковці дійшли, аналізувавши 392 сайти знайомств. Зокрема, виявилося, що морять голодом себе 44,8% чоловіків і 54,1% жінок.

Чому чоловіки так роблять, поки невідомо - фото 331243

При цьому, 22,4% жінок і 36,4% чоловіків стимулюють нудоту, що вже є першим сигналом того, що вони схильні до анорексії.

Усе це суперечить нормальним медичним показникам і рекомендаціям, які дають лікарі тим, хто прагне скинути зайву вагу.

Утім, на жаль, науковці не вивчали причини такої харчової поведінки. Цілком імовірно, що чоловіки та жінки роблять це задля того, щоб сподобатися потенційному партнеру.

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Джерело: Mport
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