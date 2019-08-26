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Медики назвали найпростіший спосіб продовжити життя

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Як продовжити тривалість життя - фото 1
Як продовжити тривалість життя

Британські науковці розповіли, як без витрат та значних змін продовжити молодість та залишатися здоровим. Вам сподобається цей спосіб!

Медики з Великобританії пояснили, що доволі просто продовжити тривалість життя, адже будь-яка фізична активність здатна додати кілька років. До того ж, неважливо, якої інтенсивності навантаження: чи це похід у спортзал чи просто прогулянка.

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Це підтвердив аналіз 8 досліджень за участю близько 36 тисяч осіб віком від 40 років. Усіх людей розділили на 4 групи, зважаючи на їхню щоденну активність та стежили за ними майже 6 років.

Швидка ходьба щодня продовжує життя - фото 350252
Швидка ходьба щодня продовжує життя

З'ясувалося, що у тих, хто був вів найактивніший спосіб життя, були на 73% менші ризики смертності, аніж у тих, хто ігнорував будь-які фізичні навантаження.

Для збільшення тривалості життя тим, хто проводить чимало часу у сидячому положенні, достатньо щодня виділяти хоча б 24 хвилини на швидку ходу або стільки ж на фізичні навантаження середньої інтенсивності, – наголошують фахівці.

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Джерело: newsyou.info
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