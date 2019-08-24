Медики розкритикували популярну дієту

Одна із найпопулярніших дієт, якої дотримуються чимало зірок, виявилась доволі шкідливою. Чому такий поширений варіант раціону не рекомендують медики – читайте далі.

Кім Кардашян, Холлі Беррі, Гвінет Пелтроу та багато зірок не приховують, що дотримуються кетогенної дієти. І справді, такий раціон змушує організм активно спалювати жири, але має свої значні недоліки.

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Кетогенна дієта – це дієта, під час якої вживають продукти з високим вмістом жирів (75% калорій всього раціону), менше білків (20%) і майже не їдять вуглеводи (5%).

Тому зірки часто відмовляються від цільнозернових продуктів, деяких овочів та бобів, але залишають авокадо, горіхи, сир та чорний шоколад. На перший погляд може здатися, що дієта є ідеальною, адже трапеза страждає не сильно, а організм стрімко спалює жири, зменшуючи вагу.

Яка дієта шкодить здоров'ю

Однак медики зі США наголошують, що такий варіант харчування не надто хороший для здоров'я.

"Що ж до нерафінованих вуглеводів, фруктів, овочів, всіх зернових, сочевиці, бобів та подібних продуктів – відмовлятись від них неправильно, адже ці смаколики найкорисніші", – наголошує лікар та професор Нью-Йоркського університету Шивам Джошиа.

Цю дієту не рекомендують медики

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