Це заняття допоможе відмовитись від солодощів

Якщо ви хочете зменшити споживання солодкого, то не обов'язково постійно випробовувати силу волі та ігнорувати зустрічі на каві. Медики назвали простий спосіб удвічі знизити кількість солодощів у раціоні.

Британські науковці з Університету Ексетера дійшли до висновку, що прогулянки та ходьба на біговій доріжці допомагають позбутись залежності від солодощів. Саме цей варіант є найефективнішим та найпростішим способом зменшити кількість солодощів у раціоні навіть у випадках стресу.

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Це підтвердив експеримент за участю 78 добровольців, які майже щодня вживали щось шоколадне. Медики попросили учасників на 2 дні взагалі відмовитись від солодощів, а тоді дали виконати кілька завдань. Щоправда, під час тестів на столах був шоколад.

Частина піддослідних упродовж 15 хвилин йшла по біговій доріжці, а тоді продовжувала проходити завдання, інша ж просто займалась тестуванням. Виявилось, що ті, хто зайнявся фізичною активністю, з'їли удвічі менше шоколаду, ніж інші.

Лайфхак, як перестати їсти солодке

Фахівці пояснюють, що частенько люди їдять солодощі, щоб позбутись стресу, покращити настрій чи просто від відсутності роботи. Такі дії доволі швидко перетворюють у звичку, яка загрожує появі зайвої ваги та проблем зі здоров'ям.

"Краще пройтись, ніж з'їсти шоколадку за день. Дослідження показує, що ходьба здатна зменшити споживання солодощів удвічі", – наголошують учені.

Як відмовитись від солодощів

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