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Це заняття допоможе відмовитись від солодощів

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Лайфхак, як відмовитись від солодощів - фото 1
Лайфхак, як відмовитись від солодощів

Якщо ви хочете зменшити споживання солодкого, то не обов'язково постійно випробовувати силу волі та ігнорувати зустрічі на каві. Медики назвали простий спосіб удвічі знизити кількість солодощів у раціоні.

Британські науковці з Університету Ексетера дійшли до висновку, що прогулянки та ходьба на біговій доріжці допомагають позбутись залежності від солодощів. Саме цей варіант є найефективнішим та найпростішим способом зменшити кількість солодощів у раціоні навіть у випадках стресу.

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Це підтвердив експеримент за участю 78 добровольців, які майже щодня вживали щось шоколадне. Медики попросили учасників на 2 дні взагалі відмовитись від солодощів, а тоді дали виконати кілька завдань. Щоправда, під час тестів на столах був шоколад.

Частина піддослідних упродовж 15 хвилин йшла по біговій доріжці, а тоді продовжувала проходити завдання, інша ж просто займалась тестуванням. Виявилось, що ті, хто зайнявся фізичною активністю, з'їли удвічі менше шоколаду, ніж інші.

Лайфхак, як перестати їсти солодке - фото 350184
Лайфхак, як перестати їсти солодке

Фахівці пояснюють, що частенько люди їдять солодощі, щоб позбутись стресу, покращити настрій чи просто від відсутності роботи. Такі дії доволі швидко перетворюють у звичку, яка загрожує появі зайвої ваги та проблем зі здоров'ям.

"Краще пройтись, ніж з'їсти шоколадку за день. Дослідження показує, що ходьба здатна зменшити споживання солодощів удвічі", – наголошують учені.

Як відмовитись від солодощів - фото 350185
Як відмовитись від солодощів

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Джерело: newsyou.info
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