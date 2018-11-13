Медики назвали найкориснішу позу для сну

Пози, в яких ви спите, можуть стати причиною багатьох хронічних захворювань, а також мати неймовірні переваги.

Лікарі кажуть, що насправді є всього одна універсальна поза, яка дає купу переваг для здоров'я. Саме її ви повинні дотримуватися у режимі "за замовчуванням".

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Це сон на лівому боці. За словами експерта з американського МОЗ Джона Дуілларда, ліва сторона ідеально підходить для сну і лежачого відпочинку. "Народні цілителі і мудреці кажуть про це тисячі років. І наука, нарешті, підтвердила їх висновки", – зазначає він.

Як можна привчити себе спати на лівому боці? Є декілька простих і ефективних методів, які допоможуть вам розвинути в собі звичку спати на лівому боці. Деякі люди рекомендують пришити до спини на футболці тенісний м'яч: він зупинить вас під час спробиперевернутися на інший бік або лягти на спину :) Є інший спосіб: покласти одну подушку під голову, а іншу – під спину. Ця перешкода також буде заважати вам ворочатися уві сні.

Медики назвали найкориснішу позу для сну

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