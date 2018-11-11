Медики назвали основні причини шуму у вухах

Шум у вухах може з'являтися як у здорових, так і у хворих людей.

За словами експертів, шум у вухах обумовлений рухом крові дрібними судинами внутрішнього вуха. Найчастіше патологічний шум у вухах зустрічається у людей, які мають порушення механізму розподілу крові у слуховому нерві.

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Слід зауважити, що шум у вухах – це симптом, який свідчить про наявність перших стадій захворювань органів слуху. У деяких випадках це відчуття може бути ознакою серцевих хвороб. Поява шуму у вухах обумовлена декількома факторами. До їх переліку входять авітаміноз, запальні процеси в слуховому нерві, інфекції, хвороби щитовидної залози, недокрів'я, отруєння ртуттю, алкоголем, свинцем або нікотином.

За словами фахівців, шум у вухах може виникнути і як результат переміщення запальних часток і елементів з носоглотки в слизову оболонку євстахієвої труби. В такому випадку вдавлюється барабанна перетинка, що тягне за собою короткочасну глухоту.

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