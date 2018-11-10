Лікарі розповіли, кому краще відмовитися від кефіру

Кефір може бути небажаним для людей з проблемами нирок / healthline

Як це не дивно, але кефір має свої протипоказання і корисний він далеко не всім.

Кефір вважається обов'язковим у здоровому раціоні. Чи дійсно всім корисно пити кефір? Перш за все, підказують лікарі, протипоказанням до вживання цього продукту є індивідуальна непереносимість.

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Крім того, кефір здатний зіпсувати самопочуття людям із підвищеною кислотністю шлункового соку та іншими проблемами шлунка. "Кефір не можна пити при таких хворобах шлунково-кишкового тракту, як виразка, гастрит, панкреатит", – застерегли медичні фахівці.

Шанувальникам екстремальних способів схуднення, на кшталт різних дієт на одному кефірі, лікарі настійно радять не практикувати кефірних монодиет з метою схуднення. В такому випадку організму загрожує дефіцит корисних поживних речовин.

Також кефір може бути небажаним для людей з проблемами нирок. При нирковій недостатності додаткове білкове навантаження небажане, а кефір – багате джерело білка.

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