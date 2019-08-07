Медики назвали найкорисніший літній фрукт

Найкориснішим фруктом, особливо в літню пору, медики назвали абрикос. За їх словами, якщо абрикоси вживати щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

Фахівці рекомендують ввести у свій раціон абрикоси людям, котрі страждають від серцево-судинних захворювань, хвороб нирок. Також лікарі рекомендують його вживати жінкам, особливо під час вагітності.

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Лікарі відзначають, що абрикос – продукт низькокалорійний, але при цьому в ньому великий вміст корисних речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму. Також абрикос очищає організм від шлаків і токсинів.

Бажано вживати цей фрукт тому, що він є прекрасною профілактикою захворювань серцево-судинної системи та нирок.

Абрикоси надзвичайно корисні для здоров'я

Дієтологи також радять абрикоси людям, які борються із зайвою вагою. Крім цього, цей фрукт може підвищити настрій і знизити тривожність, відзначають фахівці.

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