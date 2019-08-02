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З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон

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Літо! - фото 1
Літо! / fxshion

Оскільки організм потребує меншої кількості енергії в спеку, то і їжа повинна бути менш калорійною.

Медики кажуть, що раціон людини влітку повинен відрізнятися від звичайного. Справа в тому, що в спекотну пору найбільше навантаження припадає на серцево-судинну систему, а значить варто їсти певні продукти.

З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон - фото 180844

Перш за все, треба "натискати" на рибу і морепродукти. Справа в тому, що в них багато Омега-3 корисного жиру необхідного серцю і судинам. Звичайно, не варто забувати про сезонні овочі і фрукти. Особливо корисно для судин їсти горох, зелену цибулю, оливкову олію.

Сам режим харчування влітку повинен виключити прийом їжі в найспекотніші години доби, тобто краще, якщо повноцінні страви ви перенесете на ранок або вечір, а в години пік будете більше пити і віддавати перевагу овочам і фруктам. Селера покращує кровопостачання і проводить профілактику тромбозу. Влітку також варто їсти чорний шоколад.

З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон - фото 180845

Вода, яку ви п'єте влітку, повинна бути по можливості негазованою, а соки – свіжовичавленими, без додавання цукру. Мінеральну воду краще вибирати несолону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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