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З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон
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Оскільки організм потребує меншої кількості енергії в спеку, то і їжа повинна бути менш калорійною.
Медики кажуть, що раціон людини влітку повинен відрізнятися від звичайного. Справа в тому, що в спекотну пору найбільше навантаження припадає на серцево-судинну систему, а значить варто їсти певні продукти.
Перш за все, треба "натискати" на рибу і морепродукти. Справа в тому, що в них багато Омега-3 корисного жиру необхідного серцю і судинам. Звичайно, не варто забувати про сезонні овочі і фрукти. Особливо корисно для судин їсти горох, зелену цибулю, оливкову олію.
Сам режим харчування влітку повинен виключити прийом їжі в найспекотніші години доби, тобто краще, якщо повноцінні страви ви перенесете на ранок або вечір, а в години пік будете більше пити і віддавати перевагу овочам і фруктам. Селера покращує кровопостачання і проводить профілактику тромбозу. Влітку також варто їсти чорний шоколад.
Вода, яку ви п'єте влітку, повинна бути по можливості негазованою, а соки – свіжовичавленими, без додавання цукру. Мінеральну воду краще вибирати несолону.
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